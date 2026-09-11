Ушаков заявил о возможности встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что проведение трёхстронней встречи президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае возможно, если все три лидера приедут на мероприятие.
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