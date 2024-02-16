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Крымское информационное агентство

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В Крыму предложили проводить международные олимпиады с дружественными странами

В Крыму предложили проводить международные олимпиады с дружественными странами

Вопрос об организации альтернативных соревнований уже сейчас надо решать на государственном уровне. Об этом «Крымской газете» рассказал борец классического стиля, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта и тренер СССР, Рустем Казаков.

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