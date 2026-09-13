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«Набираем обороты, видно однозначно». Глава московского «Динамо» доволен текущей игрой команды

«Набираем обороты, видно однозначно». Глава московского «Динамо» доволен текущей игрой команды

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев поделился впечатлениями от игры бело-голубых после победы над «Оренбургом» (1:0) в 8-м туре РПЛ.

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