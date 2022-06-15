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"Лучше чем в Ливадии?": фееричное открытие нового пляжа во Владивостоке

"Лучше чем в Ливадии?": фееричное открытие нового пляжа во Владивостоке

Фееричное открытие нового пляжа во Владивостоке прошло 12 июня на острове Русском. Новое место отдыха появилось в районе поселка Канал, сообщает ИА Nakhodka.

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