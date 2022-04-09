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Из-за боязни еще более сильных санкций США. Huawei пересматривает российскую линейку продуктов и отправляет местных сотрудников в длительный отпуск

Из-за боязни еще более сильных санкций США. Huawei пересматривает российскую линейку продуктов и отправляет местных сотрудников в длительный отпуск

Как сообщает Forbes со ссылкой на собственные источники, китайский производитель коммуникационного оборудования и мобильных телефонов Huawei отправил часть работников российского представительства в отпуск на месяц.

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