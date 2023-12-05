«Известия»: Почти 40% покинувших в 2022 году страну россиян вернулись обратно

Около 40% граждан России, которые уехали из страны в 2022 году, вернулись на родину. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования компании «Финион», которая специализируется на помощи в оформлении за рубежом видов на жительство.
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