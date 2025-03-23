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Взрывы в Хмельницкой области: воздушная тревога и новая волна ударов

Взрывы в Хмельницкой области: воздушная тревога и новая волна ударов

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Сообщается об ударах по украинской инфраструктуре, начавшихся через два дня после атаки на Крымский мост.

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