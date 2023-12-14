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Царьград

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  • Виктор Галкин
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Алиев потребовал от Пашиняна то, за что в Армении его не простят: Иначе мира не будет

Алиев потребовал от Пашиняна то, за что в Армении его не простят: Иначе мира не будет

Премьер Армении назвал реалистичной возможность подписания мира с Азербайджаном даже несмотря на то, что Алиев выдвинул неприемлемое условиеПремьер-министр Армении сегодня заявил, что если Азербайджан подтвердит согласованные принципы, то подписание мирного соглашения очень реалистично.

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