Алиев потребовал от Пашиняна то, за что в Армении его не простят: Иначе мира не будет

Премьер Армении назвал реалистичной возможность подписания мира с Азербайджаном даже несмотря на то, что Алиев выдвинул неприемлемое условиеПремьер-министр Армении сегодня заявил, что если Азербайджан подтвердит согласованные принципы, то подписание мирного соглашения очень реалистично.