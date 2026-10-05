Во Вьетнаме банда похитила 2,7 тысячи кошек для продажи на мясо

В Хошимине полиция задержала 12 членов банды по похищению кошек с целью продажи на мясо. Мужчины похитили 2700 особей.
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