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Во Вьетнаме банда похитила 2,7 тысячи кошек для продажи на мясо

Во Вьетнаме банда похитила 2,7 тысячи кошек для продажи на мясо

В Хошимине полиция задержала 12 членов банды по похищению кошек с целью продажи на мясо. Мужчины похитили 2700 особей.

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