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Врач: сладости не обязательно полностью исключать из рациона при диабете

Врач: сладости не обязательно полностью исключать из рациона при диабете

Врач медицинской профилактики ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Яна Шрамко рассказала, что при сахарном диабете не требуется полностью отказываться от любимых продуктов, однако основу рациона должна составлять полноценная пища.

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