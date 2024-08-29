В Петрозаводске сегодня ГАИ будет проверять соблюдение правил перевозки детей

29 августа автоинспекторы проверят соблюдение водителями правил перевозки детей в личном транспорте. Как рассказали в ГАИ Петрозаводска, также инспекторы проведут с населением разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.
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