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Политика как она есть

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  • Boris Voronin
    Разнести к Ё... матери Лондон и Вашингтон!!! А лучше НАКАЗАТЬ США и Британию за Северные потоки - ВСЯ подводная кабел...Бывший разведчик ...
  • Владимир Алтайцев
    Да. Не мне, а стране. А вам  не нравятся, путь на Запад вам,  и вам подобным,открыт. Никто вас здесь не держит.Жить на деньги от...
  • F I
    Вам от этого легче станет жить ?Жить на деньги от...

Премьер Британии намекнул на попытки переубедить Байдена по ударам вглубь России

Премьер Британии намекнул на попытки переубедить Байдена по ударам вглубь России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что пытался убедить администрацию действующего президента США Джо Байдена дать разрешение украинской армии наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России.

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