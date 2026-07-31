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Квартира-трансформер, дом с бассеном и чужое ранчо: как устроен быт актрисы Ольги Погодиной

Квартира-трансформер, дом с бассеном и чужое ранчо: как устроен быт актрисы Ольги Погодиной

Народная артистка России Ольга Погодина известна не только ролями, но и продюсерскими проектами. Вне съемочной площадки она ведет закрытый образ жизни.

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