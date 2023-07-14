В Твери мигрант из Азербайджана Мага Дадашов сколотил этнобанду, избивая местных жителей за внешний вид, одежды и прически

Театр абсурдаПолитикаПодписатьсяВ Твери мигрант из Азербайджана Мага Дадашов сколотил этнобанду, избивая местных жителей за внешний вид, одежды и прически РУССКИЙ БУНТ В КОТЕЛЬНИКАХ: МИГРАНТЫ ПРОСЯТ ПУТИНА НАКАЗАТЬ МОСКВИЧЕЙ В подмосковных Котельниках опять неспокойно.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииNNataКогда же наконец жаренный петух начнет клевать чинуш завозящих эту нерусь! Пока беда не коснется лично их семей они так и будут предавать свой народ , свою страну.Ответить19 час.
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