Театр абсурда

8 358 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Твери мигрант из Азербайджана Мага Дадашов сколотил этнобанду, избивая местных жителей за внешний вид, одежды и прически

В Твери мигрант из Азербайджана Мага Дадашов сколотил этнобанду, избивая местных жителей за внешний вид, одежды и прически

  РУССКИЙ БУНТ В КОТЕЛЬНИКАХ: МИГРАНТЫ ПРОСЯТ ПУТИНА НАКАЗАТЬ МОСКВИЧЕЙ В подмосковных Котельниках опять неспокойно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
N
Nata
Когда же наконец жаренный петух начнет клевать чинуш завозящих эту нерусь! Пока беда не коснется лично их семей они так и будут предавать свой народ , свою страну.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх