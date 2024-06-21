Как вы знаете, Владимир Путин по приглашению Ким Чен Ына посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику с дружественным государственным визитом.
Сделаны очень серьёзные ходы, «Анти-НАТО создаётся буквально на наших глазах»
Комментарии
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Алексей Тан
Беснуешься!?... боишься, что "философский" теплоход, вернулся... и время настало...вам инородцам, в месте с огрызками (окурками) из ВШЭ... самим собирать манатки и в море, в море где приютят?.....А с "Украиной" то... вы инородцы пролетели, пролетели с Окраиной... ничего, поляки приютят... не в первый раз.
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11 час.
Александр Салтановский
Педрило, ты и здесь свои три копейки вставил! Я там на твой словесный понос ответил , прочти!
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9 час.
Семен Демин
НАТО оборонительный союз?!! Вы что-то путаете.
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3 час.
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