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Сделаны очень серьёзные ходы, «Анти-НАТО создаётся буквально на наших глазах»

Сделаны очень серьёзные ходы, «Анти-НАТО создаётся буквально на наших глазах»

Как вы знаете, Владимир Путин по приглашению Ким Чен Ына посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику с дружественным государственным визитом.

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Комментарии
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Алексей Тан
Беснуешься!?... боишься, что &quot;философский&quot; теплоход, вернулся... и время настало...вам инородцам, в месте с огрызками (окурками) из ВШЭ... самим собирать манатки и в море, в море где приютят?.....А с &quot;Украиной&quot; то... вы инородцы пролетели, пролетели с Окраиной... ничего, поляки приютят... не в первый раз.
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11 час.
Александр Салтановский
Педрило, ты и здесь свои три копейки вставил! Я там на твой словесный понос ответил , прочти!
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9 час.
Семен Демин
НАТО оборонительный союз?!!  Вы что-то путаете.
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3 час.

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