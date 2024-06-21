Сделаны очень серьёзные ходы, «Анти-НАТО создаётся буквально на наших глазах»

Алексей Тан

Беснуешься!?... боишься, что "философский" теплоход, вернулся... и время настало...вам инородцам, в месте с огрызками (окурками) из ВШЭ... самим собирать манатки и в море, в море где приютят?.....А с "Украиной" то... вы инородцы пролетели, пролетели с Окраиной... ничего, поляки приютят... не в первый раз.