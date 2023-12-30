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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналист The Ringer: «Заявление Керра о «параде штрафных бросков в современной НБА» не имеет отношения к реальности»

Журналист The Ringer: «Заявление Керра о «параде штрафных бросков в современной НБА» не имеет отношения к реальности»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после поражения от «Денвера» на рождество и 18 штрафных Николы Йокича заявил: «Мы превращаем баскетбол в парад штрафных бросков, на это отвратительно смотреть».

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