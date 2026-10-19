Сотрудник магазина в Мытищах забрал из кассы около 100 тысяч рублей и потратил их на себя, после чего полиция задержала его и возбудила уголовное дело о присвоении или растрате.
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