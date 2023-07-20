27-28 июля в Санкт-Петербурге пройдёт второй саммит и экономический форум "Россия — Африка". Участие подтвердили около 50 стран.
Сотрудник РАН призвал завозить в Россию больше мигрантов из Африки
Комментарии
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N
Nata
Этот центр изучения надо в полном составе отправить для изучения прямо туда откуда они предлагают мигрантов завозить. А для чистоты эксперимента оставить в их личном пользовании только те вещи, которые соответствуют личным вещам аборигенов. И больше таких кормушек не создавать. Пусть живут на подножном корму.
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22 час.
Александр Штам
А Африканцы пусть завозят к себе русских ! Этот сотрудник РАН-НЕ ГРАМОТНЫЙ СОТРУДНИК ! (Мягко говоря !)
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22 час.
CM
C Major
пример в истории был,в Луанду после завоевания независимости мусорщиками приглашали итальянцев..
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21 час.
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