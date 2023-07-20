Сотрудник РАН призвал завозить в Россию больше мигрантов из Африки

N

Nata

Этот центр изучения надо в полном составе отправить для изучения прямо туда откуда они предлагают мигрантов завозить. А для чистоты эксперимента оставить в их личном пользовании только те вещи, которые соответствуют личным вещам аборигенов. И больше таких кормушек не создавать. Пусть живут на подножном корму.