Россиянкам с детьми могут разрешить уходить на удаленную работу

Россиянкам с детьми предложено разрешить уходить на удаленную работу. Как выяснили «Известия», законопроект с такими мерами поддержки будет внесен в Госдуму 21 ноября зампредом комитета по строительству и ЖКХ Александром Аксененко и лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.