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В Южной Корее допустили организацию атаки КНДР по примеру ХАМАС

В Южной Корее допустили организацию атаки КНДР по примеру ХАМАС

Южная Корея допускает, что КНДР может организовать атаку по примеру ХАМАС Военные Южной Кореи в рамках планирования обороны не исключают внезапное нападение КНДР по тактике, которую применило радикальное палестинское движение ХАМАС против Израиля.

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