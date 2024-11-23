Хватит ли у вас разума, чтобы найти брата (или сестру) по разуму? Проверьте себя! фото: Jagran JoshГоловоломки — не пустое времяпрепровождение и бумагомарание! Психологи считают их отличным способом выяснить когнитивные способности мозга: установить, насколько быстро и корректно протекают в нем процессы, сильны ли связи между отделами, развито ли творческое мышление и умение выделить из общего и неважного частное и важное.