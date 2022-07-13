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Певица Светлана Лобода отреагировала на новости о своей дочери и Тилле Линдеманне

Певица Светлана Лобода отреагировала на новости о своей дочери и Тилле Линдеманне

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Заслуженная артистка Украины, 39-летняя певица, телеведущая и автор песен Светлана Лобода отреагировала на новость, что лидер рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн не является отцом ее младшей дочери Тильды.

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