Раскрыты подробности последних дней королевы Елизаветы II

ЛОНДОН, 14 января, ФедералПресс. Королева Елизавета II знала, что умирает и была полна решимости максимально использовать оставшееся ей время, пишет Daily Mirror со ссылкой на предстоящую книгу о монаршей семье «Карл III: Новый король, новый двор».
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