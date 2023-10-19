Ученые создали новое устройство для лечения сахарного диабета

В шведском исследовательском центре диабета и эндокринологии имени Рольфа Люфта разработали микроскопическое устройство, предназначенное для внедрения в глазное яблоко, которое может быть использовано в лечении диабета .
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