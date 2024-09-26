Трамп заявил, что встретится с Зеленским в своей башне 27 сентября

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что согласился встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в эту пятницу, 27 сентября, в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке.
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