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Трамп заявил, что встретится с Зеленским в своей башне 27 сентября

Трамп заявил, что встретится с Зеленским в своей башне 27 сентября

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что согласился встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в эту пятницу, 27 сентября, в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке.

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