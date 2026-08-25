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Царьград

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Эксперт Степанов: система PRISMA от Пентагона наводит БПЛА вглубь России

Эксперт Степанов: система PRISMA от Пентагона наводит БПЛА вглубь России

Американские мозги для украинских дронов: как софт PRISMA из США планирует удары вглубь России.За атаками украинских беспилотников по мирным городам России стоит мощный технологический гигант из-за океана.

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