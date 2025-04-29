Ученые изучили роль гиперсоленых озер в глобальном изменении климата

Ученые из Южногофедерального университета, Гидрохимического института Росгидромета и Донского государственного технического университета впервые показали, что с поверхности озера Баскунчак — одного из крупнейших гиперсоленых озер в мире — за сутки выделяется около 55 кг метана и около 14,7 т углекислого газа.
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