В омских Нефтяниках от тепла и горячей воды отключили 119 домов - причиной назвали неправильно установленный ТОК.
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В омских Нефтяниках от тепла и горячей воды отключили 119 домов - причиной назвали неправильно установленный ТОК.