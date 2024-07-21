Карельские спортсмены успешно выступили на «Медном всаднике»

Это крупнейшие российские соревнования по триатлону. В Санкт-Петербурге Дмитрий Попов установил новый рекорд Карелии на «железной» дистанции 226 км, а Василий Соловьев стал бронзовым призером «Медного всадника» в абсолюте на триатлонной «половинке» – 113 км.