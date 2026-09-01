Учёные нашли возможную причину, почему после ожирения трудно сбросить вес

Учёные из Японии обнаружили возможный механизм, который объясняет, почему после развития ожирения бывает трудно надолго снизить вес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В египетской гроб...
- С1 ИИ в детском твор...
- В детсадах России...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым