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Учёные нашли возможную причину, почему после ожирения трудно сбросить вес

Учёные нашли возможную причину, почему после ожирения трудно сбросить вес

Учёные из Японии обнаружили возможный механизм, который объясняет, почему после развития ожирения бывает трудно надолго снизить вес.

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