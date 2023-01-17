Аргументы и Факты

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На Украине захватили 129 храмов УПЦ за 2022 год - митрополит Антоний

На Украине захватили 129 храмов УПЦ за 2022 год - митрополит Антоний

За 2022 год пособники киевского режима захватили 129 храмов канонической Украинской православной церкви, рассказал глава отдела внешних связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Антоний на заседании Совета безопасности ООН.

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