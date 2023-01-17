На Украине захватили 129 храмов УПЦ за 2022 год - митрополит Антоний

Аргументы и Факты

За 2022 год пособники киевского режима захватили 129 храмов канонической Украинской православной церкви, рассказал глава отдела внешних связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Антоний на заседании Совета безопасности ООН.