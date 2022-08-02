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Посол России в Сербии Боцан-Харченко: за действиями властей Косово стоят США и ЕС, которым выгоден тлеющий конфликт на Балканах

Посол России в Сербии Боцан-Харченко: за действиями властей Косово стоят США и ЕС, которым выгоден тлеющий конфликт на Балканах

За действиями властей Косово стоят Соединенные Штаты и Европейский союз, для которых выгоден тлеющий конфликт на территории Балкан.

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