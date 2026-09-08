В Нижнем Новгороде оперативными сотрудниками пресечена деятельность организованной группы, вымогавшей деньги и имущество у нижегородца

Сотрудники уголовного розыска установили, что в период с февраля по июнь 2026 года пятеро активных участников организованной группы неоднократно применяли насилие к нижегородцу 2008 года рождения, у которого вымогали денежные средства около 450 000 рублей.
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