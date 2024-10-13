ПОКРОВ-СЛАВЯНСКИЙ ПРАЗДНИК ПРИРОДЫ

ПОКРОВ-СЛАВЯНСКИЙ природный ПРАЗДНИК приходится на середину октября (14 октября). Коль РУСИЧ ты - ЖИВИ В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ!! Чти своих Богов,а не пришлых, и КОНЫ своих предков!! Слава Сварогу!!! Все наши праздники приурочены к природным явлениям.