ПОКРОВ-СЛАВЯНСКИЙ природный ПРАЗДНИК приходится на середину октября (14 октября). Коль РУСИЧ ты - ЖИВИ В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ!! Чти своих Богов,а не пришлых, и КОНЫ своих предков!! Слава Сварогу!!! Все наши праздники приурочены к природным явлениям.
ПОКРОВ-СЛАВЯНСКИЙ ПРАЗДНИК ПРИРОДЫ
Комментарии
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Александр Николаевич
Покров (14 октября) — очень светлый, радостный, весёлый древний славянский праздник.
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16 час.
Аленка 666
Не знала про такой праздник. Наши жрецы не проводят. А свадьбы предки на Купалу проводили
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2 час.
Римма Кадушечкина
Покров - престольный праздник в моей родной деревне Покровке в Башкирии. Здоровья, благополучия и хорошей снежной зимы моим землякам.
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2 час.
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