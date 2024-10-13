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Велемудр. Мир тесен.

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  • Аленка 666
    Не знала про такой праздник. Наши жрецы не проводят. А свадьбы предки на Купалу проводилиПОКРОВ-СЛАВЯНСКИЙ...
  • Александр Николаевич
    Покров (14 октября) — очень светлый, радостный, весёлый древний славянский праздник.ПОКРОВ-СЛАВЯНСКИЙ...

ПОКРОВ-СЛАВЯНСКИЙ ПРАЗДНИК ПРИРОДЫ

ПОКРОВ-СЛАВЯНСКИЙ ПРАЗДНИК ПРИРОДЫ

  ПОКРОВ-СЛАВЯНСКИЙ природный ПРАЗДНИК приходится на середину октября (14 октября). Коль РУСИЧ ты - ЖИВИ В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ!! Чти своих Богов,а не пришлых, и КОНЫ своих предков!! Слава Сварогу!!! Все наши праздники приурочены к природным явлениям.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Покров (14 октября) — очень светлый, радостный, весёлый древний славянский праздник.
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16 час.
Аленка 666
Не знала про такой праздник. Наши жрецы не проводят. А свадьбы предки на Купалу проводили
Ответить
2 час.
Римма Кадушечкина
Покров - престольный праздник в моей родной деревне Покровке в Башкирии. Здоровья, благополучия и хорошей снежной зимы моим землякам.
Ответить
2 час.

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