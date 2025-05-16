Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что согласился с мнением президента РФ Владимира Путина по трагедии рейса MH17, подчеркнув, что несмотря на давление «некоторых стран» в расследовании этого дела необходимы сотрудничество и независимая экспертиза.
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