Щи вегетарианские со свежей капустой и вялеными помидорами.

Добавка вяленых помидоров в вегетарианские щи придает им полноту и целостность. ИНГРЕДИЕНТЫ 400-500 г белокочанной капусты 1-2 моркови 1 небольшой корень петрушки 2-3 картофелины 1 небольшая луковица 4-6 половинок вяленых помидоров оливковое масло щепотка шафрана (желательно) 2.
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