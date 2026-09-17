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Скорость 5G в Москве не превышает LTE

Сеть пятого поколения в Москве пока не дает заметного преимущества перед LTE: в большинстве протестированных «Известиями» локаций скорость 5G составляла лишь несколько десятков мегабит в секунду, а иногда оказывалась ниже, чем у 4G.

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