Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Новым годом, отметив, что Пекин и Москва неизменно совместно движутся вперед, не следуя по пути конфронтации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии