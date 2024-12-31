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Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Новым годом, отметив, что Пекин и Москва неизменно совместно движутся вперед, не следуя по пути конфронтации.

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