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Жителю Алтайского края дали 16 лет заключения за госизмену и оправдание терроризма

Жителю Алтайского края дали 16 лет заключения за госизмену и оправдание терроризма

Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю сообщила, что Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Алтайского края к 16 годам лишения свободны за государственную измену и публичное оправдание терроризма в интернете.

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