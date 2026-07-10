Жителю Алтайского края дали 16 лет заключения за госизмену и оправдание терроризма

Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю сообщила, что Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Алтайского края к 16 годам лишения свободны за государственную измену и публичное оправдание терроризма в интернете.
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