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Учёные обнаружили, что детские хлопья стали менее полезными, чем 10 лет назад

Учёные обнаружили, что детские хлопья стали менее полезными, чем 10 лет назад

Хлопья – основной завтрак для многих детей. Они очень удобны и готовятся за пару минут: достаточно просто залить их молоком.

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