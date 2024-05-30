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Самые неудачные названия брендов...

Самые неудачные названия брендов...

В мире маркетинга и бизнеса выбор названия для продукта — задача не из легких. Даже самые проверенные компании иногда попадают в ловушку культурных и языковых особенностей, создавая комичные и иногда катастрофические ситуации.

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