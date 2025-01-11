Аделаида (WTA). Финал. Киз обыграла Пегулу

Сетка турнира здесь. Adelaide International Аделаида, Австралия 6 – 11 января 2025 WTA 500 Призовой фонд – 1 064 510 долларов Открытые корты, хард Финал Мэдисон Киз (США) Джессика Пегула (США) 6:3|4:6|6:1 Дата проведения 11 января, 09.
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