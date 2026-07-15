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Ротенберг войдет в штаб команды Сергачева на «Матче года»

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, ранее возглавлявший СКА, войдет в тренерский штаб команды Михаила Сергачева на «Матче года».

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