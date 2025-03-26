Онищенко выступил за увеличение возраста, к которому относят молодежь

Это целесообразно в связи с ростом средней продолжительности жизни Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что увеличение возраста, относящегося к категории молодёжи, представляется целесообразным в связи с ростом средней продолжительности жизни и изменениями в возрастной структуре населения.