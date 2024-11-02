В Саратове полицейскими направлено в суд уголовное дело по обвинению жительницы Мурманской области в совершении поджога здания

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летней жительницы Мурманской области, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.
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