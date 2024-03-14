В Ульяновске полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотических средств

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотических средств УМВД России по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии региона задержали двоих жителей областного центра, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств.