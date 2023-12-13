Во Львовской области староста села не позволил снести памятник советскому солдату

Как сообщил в соцсетях советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик, староста местного села Смыков забрался на памятник советскому солдату, чем защитил его от запланированного сноса .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии