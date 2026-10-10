История создания и жизни автомобиля "ВОЛГА ГАЗ-21"

ГАЗ-21 «Волга» стоит особняком в ряду советских автомобилей. Она была главным автомобилем эпохи оттепели: такси, милицейской машиной и мечтой частного покупателя.
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