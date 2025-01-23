Гнать или не гнать: надзор за самогонщиками хотят ужесточить

С 1 мая 2018 года вступил в силу закон, согласно которому все собственники оборудования для производства этилового спирта мощностью более 200 декалитров должны его зарегистрировать в территориальных органах Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.
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