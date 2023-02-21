Англикане встали на путь раскола церкви из-за однополых браков

Архиепископы консервативных англиканских церквей из нескольких стран не согласились с решением Церкви Англии благословлять однополые пары и заявили о своем отказе считать архиепископа Кентерберийского своим лидером, сообщает The Wall Street Journal.
Архиепископы консервативных англиканских церквей из нескольких стран не согласились с решением Церкви Англии благословлять однополые пары и заявили о своем отказе считать архиепископа Кентерберийского своим лидером, сообщает The Wall Street Journal.
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