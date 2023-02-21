Аргументы и Факты

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  • Sergiy Che
    Лучше всего у неё получалось скакать на батуте... но и там чемпионкой не стала - пришлось идти в политику))Захарова посовето...

Англикане встали на путь раскола церкви из-за однополых браков

Англикане встали на путь раскола церкви из-за однополых браков

Архиепископы консервативных англиканских церквей из нескольких стран не согласились с решением Церкви Англии благословлять однополые пары и заявили о своем отказе считать архиепископа Кентерберийского своим лидером, сообщает The Wall Street Journal.

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